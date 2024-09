Terremoto alle isole Eolie | sentito in tutta la zona

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Undi magnitudo 3.4 è stato registrato oggi, 12 settembre 2024, nelle vicinanze delle, situate nella provincia di Messina. La scossa sismica si è verificata13:52 ora italiana (11:52 UTC) ed è avvenuta a una profondità significativa di 210 chilometri. Le coordinate dell’epicentro sono state localizzate a una latitudine di 38.6430 e una longitudine di 15.3160, secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Nonostante l’intensità moderata del, non sono stati segnalati danni a strutture né feriti. Il sisma, a causa della sua grande profondità, è stato percepito solo lievemente nellee in alcune aree limitrofe. Gli esperti dell’INGV continuano a monitorare l’attività sismica nella regione, che è ben nota per la sua vulnerabilità a fenomeni sia sismici sia vulcanici.