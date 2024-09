Serie A Prof Castellacci lancia l’allarme | Siamo stati ignorati i calciatori…

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 12 settembre 2024) Enrico, ex medico della Nazionale italiana, ha parlato del calendario creato dalla UEFA: “È una situazione che supera l’assurdo”. In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto Enrico, ex medico della Nazionale italiana e presidente dell’AMICA.ha terminato il suo incarico con l’Italia nel 2018, ritirandosi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia sotto la guida di Gian Piero Ventura. Durante il suo intervento ha voluto parlare anche del costante aumento di partite che i calciatori sono costretti a fare ogni stagione e del conseguente aumento di infortuni, attaccando direttamente anche la UEFA.