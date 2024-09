QUI milanello Tegola per il Milan Bennacer rischia uno stop di 4 mesi Si rivede Morata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) La settimana della verità per i rossoneri comincia con una pessima notizia: Fonsecadi perdereper i prossimi quattro. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivato l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’algerino: confermata una “lesione severa“ del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Tra una settimana il calciatore si sottoporrà a nuove visite specialistiche al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale, ma si teme unolungo, con il rischio addirittura dirlo in campo a gennaio. La buona notizia che arriva dariguarda il rientro in gruppo di Alvaro(infortunatosi alla prima giornata contro il Torino). Difficilmente, tuttavia, lo spagnolo partirà titolare dopodomani, anche perchè lo si vuole preservare in vista delle sfide con Liverpool ed Inter della settimana prossima.