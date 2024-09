Partite Iva nel mirino dell’Agenzia delle Entrate | obiettivo 111 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 12 settembre 2024) Inizia la campagna d’autunno del Fisco, con l’di arrivare a raccogliere oltre 11,1di. L’principale dei nuovi controllisaranno leIva, in particolare coloro che hanno approfittato del regime forfettario e della flat tax senza averne diritto. Più attenzione anche sulle frodi sull’Iva. Altro fenomeno su cui il Fisco farà attenzione in questo autunno sarà quellodichiarazioni dei redditi non regolari. Si intensificheranno i controlli per recuperare eventuale gettito fiscale eluso, sia esso risultato di un errore o di un’operazione volontaria. Continuerà anche la diffusione degli alert sul concordato preventivo, che il Governo vuole diffondere il più possibile.