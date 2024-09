No ai controlli di vicinato | Contro i giustizieri solitari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Primi no che fanno rumore dai consigli di quartiere al progetto delllo dipromosso dal Comune di Brescia, sulla base del protocollo d’intesa siglato con la Prefettura per l’attuazione del programma. Per spiegare il progetto e iniziare a raccogliere l’interesse di cittadini che, su base volontaria, vogliano costituire dei gruppi per prevenire fenomeni criminosi con canali di comunicazione con le forze dell’ordine, la Loggia ha scritto ai 33 consigli di quartiere per chiedere se fossero interessati a organizzare delle assemblee sul territorio. Tra le prime risposte, i “no“ per ora, arrivano da almeno quattro. "Abbiamo votato no all’unanimità – spiega Francesca Manenti, cdq di Mompiano – innanzitutto perché la proposta ci sembra un po’ nebulosa. Inoltre, il timore è che possano nascere ‘’.