Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Rifornendo di armi a lungo raggio l'Ucraina, i Paesi dellasono "incon la". Lo ha detto il presidente Vladimirin un discorso al Forum internazionale delle Culture Unite a San Pietroburgo, alzando nuovamente la tensione con gli alleati di Kiev oltre i livelli di guardia. La giornata è stata caratterizzata da un crescendo di "provocazioni". In mattinata si sparge la voce secondo cui, come lasciato intendere dal segretario di Stato Usa Antony Blinken nel suo viaggio a Kiev con David Lammy, lastarebbe finalizzando unper revocare alcuniall'uso delle armi donate a Kiev per consentire una migliore protezione dairussi. Quanto diffuso da Politico è proprio quello a cui ha fatto riferimentonel tardo pomeriggio.