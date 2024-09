Marvel vs Capcom Fighting Collection | Arcade Classics è gold

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 12 settembre 2024)vs.è ora disponibile in tutto il mondo in formato digitale su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC tramite Steam, con una versione digitale per Xbox One in arrivo nel 2025! Per la prima volta in assoluto, puoi giocare a questi classici con amici e nemici in tutto il mondo, comodamente da casa tua, grazie al multiplayer online supportato dal netcode rollback! Provate la straordinaria nostalgia dellasette-in-uno con innumerevoli personaggi e Super Eroi pronti a sfidarsi. Tutti e sette i giochi promettono di riportare i giocatori indietro nel tempo con la loro azione intensa per la prima volta sulle piattaforme moderne: X-MEN® CHILDREN OF THE ATOMSUPER HEROES X-MEN VS. STREET FIGHTER®SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER®vs.® CLASH OF SUPER HEROESvs.