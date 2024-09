Mamma lancia allarme dopo che figlio di 10 anni collassa dopo aver giocato nell’oceano

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 12 settembre 2024) Non c’è modo migliore di sfuggire alle temperature elevate di una giornata in spiaggia, ma anche se il litorale può dare un po’ di sollievo, una madre del Massachusetts ha imparato che comporta anche una serie di pericoli unici. E ora vuole mettere in guardia gli altri. Heather Cassini, 40, stava visitando la spiaggia di Hampton nel New Hampshire il 4 luglio con la sua famiglia quando all’improvviso suoDeclan, di 10, ha detto di non sentirsi bene. All’inizio Cassini non era preoccupata. Faceva caldo e Declan aveva. “Ho pensato che la colazione fosse troppo abbondante per le onde e che avesse bisogno di sdraiarsi”, ha scritto Cassini in un post su Facebook ormai virale. Non appena è tornata per permettere a Declan di sdraiarsi, è diventato “disorientato” e si è accasciato su una sedia a sdraio.