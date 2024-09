Maltempo arriva la Tempesta Boris Temperature in picchiata nubifragi venti forti e neve Allerta in mezza Italia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024)Meteo per temporali e burrasca in diverse regioni d’a causa dell’arrivo della nuovachiamata. A lanciare l’è il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare intorno alle 14 di oggi, 12 settembre 2024. SI tratta di un nuovo avviso per “fenomeni intensi“ che colpiranno il nostro Paese. “Sono passati appena dieci giorni da quando è stata rilasciata la lista dei nomi delle tempeste 2024-2025, e già vi abbiamo fatto ricorso due volte. Dopo Atena, nominata lunedì, ora è la volta di, unaequinoziale un po’ anticipata”, si legge nel comunicato. Laè associata ad aria fredda di origine polare marittima e si riverserà nel cuore del mar Mediterraneo a partire dalla notte di giovedì 12 settembre, dando vita ad una circolazione ciclonica attorno alla quale si avviterà la perturbazione stessa.