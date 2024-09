LIVE Ciclismo Team Relay Europei 2024 in DIRETTA | partita l’Italia con Affini Cattaneo e Maestri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA COPPA SABATINI DALLE 14.00 15.19 Si vede come Germania e Italia hanno il miglior assetto a cronometro. Per gli azzurri il punto debole potrebbe essere Mirco. 15.16 Germania l’ultima nazionale a partire con Nils Politt, Jannik Steimle e Maximilian Walscheid. 15.14 Prime pedalate sul circuito di Zolder per il terzetto azzurro. 15.13 Ecco! Il campione europeo Edoardo, Mattiae Mircoiniziano la loro prova! 15.10 Arriva il momento dei pezzi forti! Polonia al via con Kacper Gieryk, Filip Maciejuk e Szymon Sajnok. 15.08 32’16’ per il Belgio, rifilando 1’37” all’Ucraina. Tocca ad Alana Castrique, Marion Norbert Riberolle e Jesse Vandenbulcke. 15.