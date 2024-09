L’era Glaciale | in arrivo un sequel della saga

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si dice che la 20th Century Studios stia sviluppando un nuovo film sul, il nuovo capitolodal 2022, ma anche apparentemente il primocompleto delda prima dell’acquisizione20th Century Fox da parteDisney echiusura dei Blue Sky Studios. Apparendo in un nuovo episodio di Wait WaitDon’t Tell MeNPR, l’attore John Leguizamo ha detto che stanno “per fare6“. Leguizamo, che presta la voce a Sid il bradipo, ha anche parlato un po’ di quanto sia difficile convincere i bambini piccoli ad accettare l’idea dei doppiatori. Il primo film delè uscito per Blue Sky e Fox nel 2006. Da allora fino al 2022 ha ispirato altri cinque lungometraggi, sette cortometraggi, due speciali per le feste e una serie TV, intitolata Scrat Tales.