Le altre sei opere sono invece visibili da oggi

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tutto pronto per l’inaugurazione di stasera (ore 20) della mostra che in sala della Giostra a Po a Caiano raccoglie seipittoriche della chiesa di San Michele a Carmignano. Forse mai questeerano state staccate dalle pareti che sovrastano gli altari perché in "prestito" è sempre andata la Visitazione. In sala sui pannelli: "Madonna del Carmine e santi" di Giovan Pietro Naldini (1633), "Natività di Gesù" (ambito fiorentino, prima metà del XVII secolo), "San Francesco riceve le stimmate" di Giovan Pietro Naldini (1635), e ancora di Naldini "Santi Giovanni evangelista, Francesco, Macario e Andrea che contemplano un’Annunciazione" della prima metà del XV secolo e poi la "Madonna del rosario" di Cosimo Lotti (1601). Con la nuova illuminazione i dipinti appaiono anche in una luce diversa rispetto alla chiesa dove forsestati anche poco osservati.