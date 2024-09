La piaga dell’IA e dei boomer!

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ci avete segnalato una pagina Facebook che pubblica post falsi e post di gossip per movimentare il traffico di uno specifico sito. Il post che ci avete segnalato è uno dei millemila fatti con immagini realizzate dall’intelligenza artificiale e brevi post strappalike (che arrivano principalmente da quelle persone, purtroppo ancora tante in Italia, che faticano a comprendere la differenza tra realtà e finzione). Il post che ci avete segnalato è questo: So che non avrò mai tanti “mi piace” come Fedez o Lele Mora perché non sono bello o famoso come loro, ma non mi vergogno del mio lavoro e amo il mio cane!Si capisce che è scritto da un anziano – o comunque diretto a un target di persone di una certa età – per il riferimento a Lele Mora che nessuno sotto ai vent’anni ha idea di chi sia, ma vabbè, è un post su Facebook, è evidente sia rivolto a un pubblico di persone sopra una certa età.