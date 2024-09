La nuova carriera di Bonucci | torna sui banchi di scuola… a Coverciano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Leonardo, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, ha intrapreso un nuovo capitolo della sua vita professionale. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo,ha deciso di diventare allenatore e ha iniziato il corso UEFA B a. In un post sui social media,ha condiviso una foto che lo ritrae tra idi scuola, munito di appunti e computer. “In questi giorni ricominciano le scuole, e dopo tanti anni anche io sonoto tra idi una scuola, quella di, per prepararmi alle sfide future” ha scritto l’ex difensore. “In bocca al lupo a tutti gli studenti per questo nuovo anno che sarà intenso, a volte bello ed altre volte meno, ma che permetterà a tutti Noi di crescere e migliorare!” chiude il suo post. L'articolo Ladisuidi scuola aCalcioWeb.