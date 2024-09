La cronista Rai Stefania Battistini e l’operatore Simone Traiani nella lista dei ricercati di Mosca Tajani convoca l’ambasciatore russo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il ministero dell’Internoha reso noto di aver ufficialmente aggiuntodeila giornadella Raie il suo operatore, perché accusati di aver attraversato illegalmente il confine dello statoregione russa di Kursk. Lo scorso 17 agosto infatti, l’Fsb (Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa) aveva già fatto sapere di aver avviato un procedimento penale contro i due del Tg1 per aver attraversato illegalmente il confine con la Russia e per aver effettuato riprese video a Sudzha, a Kursk. Per questa ragione i vertici Rai avevano deciso di farli rientrare in Italia.