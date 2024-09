Il Rimini tira un sospiro di sollievo Cioffi va verso il rientro col Milan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un lungodiin casa. Dovrà sicuramente saltare la prossima gara con la Lucchese, ma potrebbe rientrare già per quella del lunedì successivo contro il. O, al massimo, per quella dopo, con il Perugia. Si temeva un lungo stop per Antonio, dopo l’infortunio di sabato scorso nella gara contro il Pescara. L’ecografia alla quale ieri l’esterno del Napoli si è sottoposto, invece, ha rivelato che l’entità del guaio muscolare è meno seria di quanto inizialmente prospettato. Uno smento che certamente richiederà qualche settimana di stop, ma che potrebbe riconsegnare il giocatore a mister Buscè in tempi relativamente brevi. Buone notizie per il. Che sono accompagnate anche da quelle che riguardano Tomas Lepri. Anche il difensore era stato costretto ad alzare bandiera bianca sabato sera contro il Pescara.