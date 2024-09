Il Negroni è sopravvalutato La dura critica di un giornale statunitense

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il conte Camilloda Fiesole, buonanima, ci sarebbe rimasto molto male. Lui quel cocktail a base di gin, Campari e vermouth rosso in porzioni uguali (un terzo/un terzo/un terzo) lo aveva escogitato un centinaio di anni fa come variazione dell’Americano e se lo faceva sempre preparare da Angelo Tesauro, il bartender (allora si sarebbe detto barista) del Caffè Casoni in via de’ Tornabuoni a Firenze e vi era talmente affezionato che quando la ricetta prese a circolare dapprima nella città medicea e poi in giro per il mondo fu definito Americano alla moda del conte. Per gli amici:. Ebbene, il povero nobile di larghe bevute non sarebbe contento di sapere oggi, proprio alla vigilia dellaWeek che in tutto il mondo dal 16 al 22 settembre celebrerà il suo drink preferito, che qualcuno pensi che sia tra i cocktail più sopravvalutati del mondo.