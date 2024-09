Il giallo dei malori al 118 | Non ho intossicato i colleghi la mia vita è stata stravolta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Bologna, 12 settembre 2024 – "Non hoi miei exdel 118. E adesso anche la perizia disposta dalla Procura lo prova". Claudio Tacconi, quarantaquattrenne ex coordinatore della centrale operativa 118, ribadisce la posizione che ha sempre tenuto da quando, a novembre scorso, è stato indagato con l’accusa di essere l’autore occulto dei misteriosiaccusati da alcuni, nel periodo compreso tra il marzo 2020 e il novembre 2023. Un’accusa che il coordinatore, difeso dall’avvocato Gabriele Bordoni, respinge: "In questi mesi hanno rovinato lamia e soprattutto della mia famiglia", dice.