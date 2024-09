Cucina italiana Unesco? Obiettivo importante ma migliorare promozione Il monito di Paolo Cuccia presidente del Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il tema della candidatura dellacome patrimonio immaterialeha animato l'ottava edizione di The Queen of taste, festival gourmet che ha registrato il tutto esaurito a Cortina d'Ampezzo il 7 e 8 settembre scorsi, con vista sui Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, in programma per l'inverno del 2026. Ildel, intervenuto alla tavola rotonda dedicata alla candidaturaha parlato di «ulteriore riconoscimento» per il patrimonio millenario italiano. «Siamo ottimisti sul recepimento della candidatura - ha detto - e collaboriamo per il raggiungimento di questo successo». Ma lo stessoha scelto di porre l'accento sui temi del turismo e del ruolo della politica: «Il turismo di qualità è notoriamente una leva economica indispensabile per lo sviluppo dei territori.