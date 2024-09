Ciarravano | L’Inter va a memoria e Thuram può solo migliorare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024), parlando di, allarga il discorso a tutto il contesto del. Il giornalista non ha dubbi sulla filosofia di gioco. A– Ospite negli studi di Sky Sport 24, Paoloparla die del contesto nerazzurro: «Penso che sia un giocatore ancora in evoluzione che lo può ancora. Le partite contro Genoa e Atalanta ci hanno fatto vedere un giocatore molto lucido. Lui nasce come seconda punta, ma può funzionare anche prima punta in un contesto che funziona. Il vantaggio delè quello di aver cambiato poco e niente rispetto alle altre squadre italiane come Juventus, Milan, Atalanta, Lazio e Roma. La filosofia di gioco è stata completamente recepita e tutti i giocatori giocano sostanzialmente a. E ripeto in un contesto del genere,puòche».