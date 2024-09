Brunori Sas torna in tour tutte le date e i biglietti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024)Sasin. Iltanto richiesto, atteso e agognato dai fan è ora realtà. L’annuncio è arrivato oggi intorno alle 11, come era stato annunciato dallo stesso cantautore attraverso una story su Instagram. Settelive,a marzo 2025, per il grande ritorno del cantautore: 14 marzo 2025 al PalaElachem di Vigevano, il 16 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 19 marzo al Palazzo dello Sport di Roma, il 22 marzo all’Inalpi Arena di Torino, il 26 marzo, al PalaPartenope di Napoli, il 28 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e la chiusura domenica 30 marzo 2024 all’Unipol Forum di Assago. Isaranno in vendita dalle 14 di domani, venerdì 13 settembre, sui circuiti online e dalle 14 di mercoledì 18 settembre nei punti vendita autorizzati.