Back-to-School con Netflix | Le novità autunnali per tutta la famiglia

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) Con l’arrivo dell’autunno e il ritorno a scuola,ha preparato una straordinaria lineup di nuove serie, film e graditi ritorni, perfetti per intrattenerela. Tra i titoli in arrivo o già disponibili troviamo “Troppo Cattivi – Un Halloween troppo cattivo”, “Spellbound – L’incantesimo”, “Hot Wheels, a tutto gas! Stagione 2”, “Jurassic World: Teoria del Caos Stagione 2” e “Mega Monsterwheelies”. Scopriamo insieme tutte leautunno 2024: Serie e film per laChe si tratti del primo giorno di scuola o di un pomeriggio inè la destinazione ideale per godersi serie e film in arrivo nei prossimi mesi.