Autonomia differenziata Pd atripaldese in piazza per firme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Partito Democratico di Atripalda sarà presente sabato 14 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, inUmberto I per la raccolta dellea sostegno del referendum contro la cosiddetta legge sull’. Questo appuntamento rappresenta l’ultima fase di un importante impegno del PD irpino, che ha lavorato intensamente per raccogliere adesioni a questa iniziativa in tutto il territorio. Anche il circolo PD di Atripalda, con grande dedizione, parteciperà a questo sforzo, al fine di raggiungere un numero significativo di. L’iniziativa segna la ripresa dell’agenda politica del PDdopo la pausa estiva, ponendo l’accento su temi cruciali per la tutela dell’uguaglianza e della coesione territoriale.