The family 2 replica puntata in streaming dell’11 settembre 2024 – Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 11– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna per salvare il porto, Aslan prova a convincere la zia Nedret ad entrare in società, ma deve vincere le resistenze di Hülya e Ibrahim. Devin, tornata alla villa per badare ai bambini di Leyla, si lascia suo malgrado coinvolgere nella questione. Per far scarcerare Leyla, Aslan e i suoi rintracciano Sansar e lo inducono col ricatto ad autodenunciarsi per l’omicidio di Tolga. Ecco ilrelativo all’ottavo episodio.