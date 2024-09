Strage nel campo profughi Le bombe israeliane sulla tendopoli | 19 morti | Era una base di Hamas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) di Aldo Baquis TEL AVIV Decine di palestinesi sono rimasti uccisi o feriti ieri in una ‘Area umanitaria’ nel sud di Gaza in un attacco aereo diretto contro quello che un portavoce militare ha poi descritto come un centro di Comando e controllo dell’intelligence di"dissimulato fra la popolazione civile". Era notte fonda nella ‘Zona umanitaria’ di Mowasi (a ovest della città di Khan Yunis) quando all’improvviso – secondo le testimonianze dei sopravvissuti – dal cielo sono piovute tre, sganciate da aerei israeliani da combattimento, che hanno "polverizzato una ventina di tende" erette ai bordi di un palmeto. Sul terreno sono rimasti tre crateri profondi 10-15 metri. Nella oscurità i soccorritori hanno scavato disperatamente per ore nella sabbia, con pale e con le mani, per estrarre i corpi delle vittime. "Almeno 40", ha stabilito a caldo