Ok ai droni Black Widow L’Ucraina mette in produzione la sua micidiale Vedova Nera

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 - Ok alladidi fabbricazione ucraina per uso militare. Il via libera è arrivato oggi dal Ministero della Difesa di Kiev, proseguendo nel progetto di avviare unanazionale degli armamenti, in special modo aerei da combattimento senza pilota e missili. Una decisione presa per aggirare i limiti imposti dall'Occidente all'utilizzo delle armi fornite all'Ucraina. Limiti che in realtà stanno per cadere dopo le ultime dichiarazioni della Casa Bianca e dei Paesi alleati.in azione sia di giorno che di notte Kiev è pronta a produrre almeno un milione di questitattici nel 2024, che come sottolinea la Difesa i piloti esperti potranno utilizzare sia di giorno che di notte, come UAv spia o militari, con la possibilità di trasportare cariche esplosive pesanti.