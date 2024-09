La New Balance x Stone Island 991v2 Ghost è un successo assicurato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Alla fine dello scorso anno,ha presentato al mondo lacon lax New. La prima colorazione in assoluto a colpire la silhouette, è stata considerata da molti sneaker guys come uno dei più grandi drop del 2023. Ora, a distanza di circa 12 mesi, è stato finalmente svelato il suo mega sequel: lax Newx NewBlackLe voci su questa collaborazione circolano da un po' di tempo. E mentre inizialmente si diceva che sarebbe stata caratterizzata da una sola scarpa, in realtà ce ne saranno tre. Ispirate alla linea di abbigliamentodi(che punta a mimetizzarsi con l'ambiente circostante e a rimanere nascosti), le scarpe sono disponibili in combinazioni di colori nero, beige e oliva e sono realizzate in nubuck, pelle e mesh di prima qualità.