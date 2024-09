I 6 dogmi sul clima di Clintel

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ci è stata segnalata una pagina Facebook che raccoglie donazioni per fare informazione sul, la pagina si chiama Klima e Scienza ed è seguita anche da alcuni miei contatti – ammetto che spero lo facciano in forma critica, ma di alcuni non sono sicuro. La pagina riporta fin da subito il proprio credo: NON C’È ALCUNA EMERGENZATICA IN CORSO https://.org/world-te-declaration/ Pagina NO PROFIT di Divulgazione scientifica Il primo post che ci appare aprendo la pagina Facebook è la richiesta di fondi tramite PayPal. Sia chiaro, non c’è nulla di male a chiedere fondi, anche se vista la scarsità di contenuti della pagina il dubbio su come verranno usati quei fondi un po’ c’è.