Forte odore acre in centro storico | sarebbe causato dalle lavorazioni in un’azienda chimica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Reggio Emilia, 11 settembre 2024 – Unsi è percepito distintamente in varie zone dele della zona stazione questa mattina. I vigili del fuoco sono stati allertati per una presunta fuga di gas da cittadini allarmati. Diverse squadre sono quindi intervenute in diversi punti della città e delper le verifiche del caso. Nelle zone segnalate e interessate dalsono intervenuti inizialmente anche i tecnici di Iren e la polizia di Stato. Dai primi rilievi effettuati è emerso che la sostanza percepita, che dal punto di vista olfattivo si ipotizzava fosse Gpl, proveniva da una miscela di odori generati da una lavorazione di recupero smaltimento fanghi di una aziendasita in zona San Lazzaro, a Reggio Emilia. Sul posto era presente anche l’Arpae per i campionamenti del caso e i rilievi sulla qualità dell’aria.