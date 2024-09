’Figucon’ in formato Extra Collezionisti in piazza Dalla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Per tutti gli appassionati di figurine collezionabili, ma non solo, la data da segnare è sabato 14 settembre dalle 10 alle 19 inLucio, dove si terrà l’edizionedi Figucon: la mostra-mercato e scambio di figurine più attesa d’Italia. Non solo calcio, ma tutti gli sport, cartoni animati, Harry Potter, Pokemon, fumetti, film, Magic e tutto il mondo delle figurine e card di ieri e oggi. "Un appuntamento ormai fisso nella rassegna di eventi diLucio. Il Figucon è un luogo dove, oltre alla raccolta e scambio, vengono valorizzati e portati alla luce temi fondamentali in ambito sociale tramite interventi e talk. L’evento sarà inoltre una perfetta occasione per far conoscere e visitare Bologna alle moltissime persone provenienti dall’estero per la manifestazione" dice l’assessora allo sport, Roberta Li Calzi.