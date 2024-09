E il sindaco replica sulla siccità | | Va collegato il pozzo del Burano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Situazione idrica, la questione è grave: l’acqua non c’è. Non piove e non è stata razionata, tant’è che nei giorni scorsi Marche Multiservizi ha dovuto installare due cisterne (foto, Mazzaferro) ad Urbino. La soluzione potrebbe essere quella di collegare ildelall’acquedotto del Nerone. Oggi ilMaurizio Gambini spiega la situazione a Urbino: "L’interruzione del servizio idrico, nei giorni scorsi, è legata a una forte riduzione di approvvigionamento delle sorgenti che alimentano l’acquedotto del Nerone. Si è passati da un flusso di 110 litri al secondo ad appena 30.