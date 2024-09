Cade in piscina in vacanza La bimba è fuori pericolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Le sue condizioni sono in miglioramento. Il peggio pare ormai scongiurato per ladi 18 mesi che nella mattinata di lunedì è caduta inrischiando di affogare. Decisivo è stato il tuffo in acqua del padre che l’ha riportata a bordodove ha iniziato a praticarle la respirazione ne bocca a bocca e il massaggio cardiaco, in attesa dei soccorsi del 118 che poi l’hanno trasferita al Meyer in codice rosso. Gli accertamenti portati avanti dalla compagnia di Cortona guidata dal capitano Antonio De Santis, non si sono però fermati. Un lavoro certosino quello degli investigatori della Valdichiana anche se non sembrerebbe che si profilo elementi di rilevanza penale per chi era presente sul luogo, cioè i familiari visto che lanon necessita di un bagnino. Fatto sta che le acque erano troppo profonde - quasi due metri - per la piccola di nemmeno due anni.