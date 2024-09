Atletica Tamberi guida la pattuglia italiana alle finali di Diamond League | ci sono Furlani e Fabbri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sei italiani saranno protagonistidella, ovvero gli atti conclusivi del massimo circuito internazionale itinerante dileggera. L’appuntamento è per venerdì 13 e sabato 14 settembre a Bruxelles (Belgio), quando calerà il sipario sulla grande stagione della Regina degli Sport. Cinque azzurri si erano qualificati sul campo, ma poi un’atleta ha deciso di rinunciarci e dueentrati in virtù di forfait altrui. Gianmarcopotrà andare a caccia del terzo diamantone della carriera dopo quelli conquistati nel 2021 e nel 2022: il Campione del Mondo di salto in alto cercherà di piazzare una stoccata in coda a una stagione in cui è riuscito a laurearsi Campione d’Europa, ma che purtroppo ha portato in dote anche la colica renale che gli ha impedito di essere grande protagonistaOlimpiadi di Parigi 2024.