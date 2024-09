Atalanta le ultime sull’infortunio di Zaniolo | la decisione per la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arrivano buone notizie sulle condizioni di Nicolò, attaccante dell’. Il calciatore è tornato ad allenarsi in gruppo nel pomeriggio a Zingonia tornando a disposizione di Gasperini in vista della ripresa domenicale di serie A contro laa Bergamo. L’attaccante aveva accusato un risentimento all’adduttore sinistro dopo la seconda giornata di campionato in casa del Torino tale da costringerlo a saltare l’Inter prima della pausa per le Nazionali. La squadra di Gasperini è chiamata al riscatto dopo ledue sconfitte consecutive contro Torino e Inter. I nerazzurri occupano la 12ª posizione e la prima parte di stagione è stata al di sotto delle aspettative. L'articolo, ledi: laper laCalcioWeb.