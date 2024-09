Aké assenza quasi certa per Manchester City-Inter | una sensazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo l’infortunio in occasione di Olanda-Germania di UEFA Nations League, le sensazioni sulle condizioni di Nathan Aké non sono delle migliori. E con ogni probabilità, come riporta il Times, non ci sarà per la sfida delcontro l’in UEFA Champions League. SENSAZIONI NEGATIVE – Un infortunio muscolare alla gamba ha costretto Nathan Aké a dare forfait a metà del primo tempo di Olanda-Germania. Una notizia che va a impattare anche, gara in programma mercoledì prossimo e debutto nella UEFA Champions League per entrambe le squadre. Secondo quanto filtra, dopo essere uscito in barella, il difensore ha mostrato un volto preoccupato negli spogliatoi. E anche in casa dei Citizens non ci sono sensazioni particolarmente positive dopo aver sentito il giocatore.