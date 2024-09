Addio a Nick Becattini | il grande chitarrista blues scomparso a 62 anni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) È condolore che il mondo della musicasaluta, uno dei più grandi chitarristi italiani,a 62. La morte di, ila 62, avvenuta a causa della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), è un duro colpo per la comunità musicale e per i suoi fan, che lo hanno sempre considerato un punto di riferimento nel panorama del, foto Ansa – VelvetMagLa carriera di un talento straordinarioha iniziato a suonare la chitarra sin da giovane, conquistando rapidamente il rispetto di colleghi e appassionati. Grazie alla sua straordinaria abilità e passione per ilsi è affermato non solo in Italia, ma anche all’estero. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti di fama internazionale e ha partecipato ai più importanti festival diin Europa.