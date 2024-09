Terra Madre Salone del Gusto 2024 dal 26 al 30 settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Il Parco Dora di Torino, si prepara a ospitaredel, in programma dal 26 al 30. La manifestazione dedicata al mondo alimentare. Organizzata da Slow Food, Comune di Torino e Regione Piemonte, la quindicesima edizione offrirà un ricco calendario di appuntamenti e di incontri con chef, attivisti, giornaliste, docenti e relatori esperti, i volti di 'We are nature', che nei cinque giorni dell'eventonno talk e dibattiti, presentazioni di libri e conferenze, per discutere sulla qualità del cibo alla produzione sostenibile, socialmente ed economicamente.