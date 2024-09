Spoiler Temptation Island | Alfonso disperato tre fidanzate scioccate VIDEO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 10 settembre 2024) Mancano poche ore alla messa in onda della prima puntata die lo staff ha deciso di deliziare i telespettatori con alcunidi quello che andrà in onda questa sera, martedì 10 settembre,. Stando a quanto emerso sembra che parecchie coppie entreranno già nel vivo di questa esperienza, come anticipato anche da Filippo Bisciglia.. Ecco che cosa è emerso.nella puntata di stasera: le critiche del web Lo staff diha fatto qualchein merito a quello che andrà in onda questa sera durante la prima puntata del reality show. In un primo filmato si vedono le sette ragazze nel pinnettu e, ben tre di loro, rimarranno particolarmente spiazzare da un filmato che vedranno. Tre fidanzati, infatti, pare abbiano commesso qualcosa di troppo.