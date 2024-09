Sinner è diventato ingiocabile batterlo da fondo campo è impossibile Toni Nadal

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024)da) Lo scrive con un po’ di rammarico,. Il rammarico è dovuto al fatto che in Spagna tengono ovviamente per l’altro della coppia dominante, Carlos Alcaraz. Però l’analisi dello zio-coach di Rafa è un’incoronazione a mezzo stampa (sul Paìs): “Se nella settimana prima dell’inizio del torneo ci chiedevamo come avrebbero potuto influenzare le incessanti polemiche generate dal suo possibile caso di doping, dopo la finale e la sua magnifica prestazione, l’italiano ha dimostrato ancora una volta di non solo di possedere uno dei migliori giochi del circuito ma ha anche la faccia tosta di affrontare situazioni davvero complicate. Sicuramente sapere di avere la coscienza pulita lo ha aiutato”.