Restyling impianti sportivi Giani | Terremo in caldo il sostegno finanziario

(Di martedì 10 settembre 2024) Anche il presidente della Regione Eugenioera presente a Poggibonsi, ai campi di gioco del Tennis club di via Marmolada, alla premiazione del torneo Open Chianti Banca. Una rassegna prestigiosa, con la partecipazione di un centinaio di atleti di tutte le categorie. Perun ritorno a Poggibonsi a distanza di circa tre mesi dal tour elettorale delle amministrative. In quella circostanza, al centro dell’attenzione le auspicate novità nell’stica sportiva di Poggibonsi, all’interno di un quadro complessivo spesso caratterizzato dalla vetustà di strutture o comunque dalla necessità di interventi non più procrastinabili, secondo la comunità poggibonsese. "Il Comune definirà i progetti e per quanto riguarda le competenze regionali, come presidente - ha detto- cercherò di inserirli nelle linee di finanziamento.