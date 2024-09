Rapina shock in provincia di Latina | anziano minacciato con un coltello e derubato davanti al Pat

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) Una scena drammatica si è svolta ieri mattina nel parcheggio di via Monti Lepini a Cisterna, proprio di fronte al Pat. Unè stato aggredito ein pieno giorno da un uomo armato di. L’aggressore, con estrema freddezza, ha bloccato il braccio della vittima e gli ha puntato la lama al collo, intimandogli di consegnare il denaro sotto la minaccia di morte. Un malore durante l’aggressione L’uomo, già sofferente per problemi cardiaci, ha accusato un malore durante l’aggressione. Una volta ottenuto il denaro, il malvivente si è dato alla fuga a piedi, facendo rapidamente perdere le proprie tracce. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena sono subito intervenuti per soccorrere l’, che, visibilmente scosso, è stato raggiunto poco dopo dai suoi familiari.