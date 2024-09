Pronto soccorso di Arezzo in ginocchio a rischio persino l’operatività del reparto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 – Una situazione così grave, aldell’ospedale di, non si era mai verificata: nella giornata di venerdì tra ferie, malattie e permessi insono mancati ben 17 infermieri su 57 previsti. Una contrazione così importante che ha rischiato di mettere in difficoltà la stessa operatività dele che ha comportato il fatto che la programmazione del lavoro infermieristico avverrà giorno per giorno, senza il consueto anticipo. A denunciare con preoccupazione quanto avvenuto nel nosocomio aretino è il sindacato NurSind, che sottolinea ancora una volta come la cronica mancanza di personale porti a ricadute pesanti non solo per gli operatori sanitari, ma anche per la popolazione.