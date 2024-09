’Poggibonsi di gusto’ Eccellenze in vetrina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Un modo per abbracciare la storia, le proprie radici, le origini collegate alla cultura del vino.di, edizione zero, in programma domenica prossima nel centro storico, parte da qui, dalla volontà degli organizzatori dell’associazione Viamaestra di celebrare in un nutrito cartellone leenogastronomiche della Valdelsa. Quattro spazi nel cuore di Poggibonsi, le piazze Cavour, Fratelli Rosselli, Enrico Berlinguer, Giacomo Matteotti, si apriranno a un trionfo di street food e finger food, con tanti vini da degustare. Quaranta postazioni per assaggiare le prelibatezze proposte dagli chef presenti, accompagnandole con i vini delle più famose cantine. La manifestazione è organizzata con Fondazione Elsa, Confcommercio, Confesercenti, Fisar Siena Valdelsa e con la collaborazione di Gnam Art Food Music.