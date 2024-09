Operazione ombre del Cremlino | la guerra invisibile della disinformazione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 10 settembre 2024) Mercoledì 4 settembre 2024, il governo degli Stati Uniti ha colpito duramente le operazioni diorchestrate dal. Due cittadini russi, accusati di aver partecipato a un’sofisticata e ben coordinata, sono stati formalmente incriminati, e oltre 30 domini Internet sono stati sequestrati. Ma la vera bomba lanciata dall’FBI non riguarda solo gli Stati Uniti: all’interno del dossier di 277 pagine presentato in tribunale, emergono dettagli agghiaccianti su una massicciapsicologica che mirava a destabilizzare l’Europa. Politici, imprenditori, giornalisti e influencer tedeschi, francesi, italiani e britannici erano tutti nel mirino del, coinvolti in una campagna studiata per seminare caos, screditare l’America e minare il sostegno all’Ucraina.