NBA Riccardo Fois è un nuovo assistente di Mike Brown ai Sacramento Kings

(Di martedì 10 settembre 2024) Ora è ufficiale,torna in NBA ed è undi coachai. Il 37enne allenatore sardo, anchedel ct Gianmarco Pozzecco con l’Italia e reduce dall’esperienza presso Arizona University, ha accettato l’offerta da parte della franchigia californiana. Si tratta della seconda esperienza in NBA per, che dal 2019 al 2021 ha lavorato con i Phoenix Suns. In precedenza, la sua carriera negli USA era iniziata sempre a livello di college basket prima a Pepperdine (università che ha frequentato) e poi con un quinquennio a Gonzaga. NBA,è undiaiSportFace.