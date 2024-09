Militare 19enne trovato morto nella sua stanza in caserma | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 10 settembre 2024) Una cadetta, appena maggiorenne, è stata trovata senza vita all’interno dell’istituto, la polizia indaga sulla sua scomparsa L’ Accademia aeronauticadegli Stati Uniti, che ha sede in Colorado, ha avviato un’indagine in questi giorni dopo che neldella settimana una cadetta di 19 anni è stata trovata senza vitasuadel dormitorio. Avery Koonce, originaria di Taylor in Texas, è morta mercoledì. I tentativi di salvarle la vita da parte dei primi soccorritori, arrivati rapidamente sul posto, si sono rivelati vani. La ragazza avrebbe dovuto laurearsi nel 2028 ed era un membro della squadra femminile di atletica. Cadetta trovata senza vita (Pixabay) – Notizie.