Manovra Landini | cambiare le scelte pronti alla mobilitazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Cagliari , 10 set. (askanews) – Il confronto con il governo Meloni “non c’è”. Laeconomica “devele” di fondo e “siamo, se necessario, a sostenere le nostre rivendicazioni” contenute nelle piattaforme presentate all’esecutivo anche con la “”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio, a margine del Labour7 a Cagliari. “Non siamo stati convocati – ha affermato – la prima richiesta sarebbe quella di chiedere al governo di discutere con il sindacato prima di prendere decisioni. E non faccia finta di convocarci qualche ora prima per comunicarci quello che ha già deciso. E’ un problema non solo di metodo, ma di sostanza”.ha ricordato che “finora questo governo al dunque non ha mai voluto contrattare, discutere e rispondere alle nostre richieste.