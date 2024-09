LIVE Norvegia-Italia 0-1 Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | attacca ancora l’Italia di Nunziata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28? Ottima chiusura di Coppola su Jatta e ottimo disimpegno di Bove a centrocampo. Dopo il gol lasembrava avere tentato un contrattacco ma adesso è di nuovo l’protagonista del match. 26? Sembra avere meno soluzioni lain questo momento della partita. L’invece riesce a girare bene la palla da una parte all’altra del campondo e fraseggiando su entrambe le ali. 24? Prova la botta da fuori di sinistro Zanotti! Spazza via la difesa scandinava. 23?messa bene in campo, fa fatica a trovare spazio la. Quando deve manovrare lo fa sempre e comunque sulla sinistra da Mvuka e Arnstad. 21? Arnstad a terra in area di rigore, l’arbitro fa segno che non c’è nulla. Rischio della difesana che si era gettata sul pallone con un po’ di confusione.