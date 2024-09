Kamala Harris contro Donald Trump quali sono le regole del dibattito di stasera?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 10 settembre 2024) Lo scorso giungo avevamo lasciato il presidente americano in carica Joe Biden a fronteggiare il candidato repubblicano alle presidenziali,. A quasi tre mesi di distanza è ora l’attuale vice presidente,, a sfidare questa sera il tycoon. Il primo confronto trasi terrà al National Constitution Center di Philadelphia, in Pennsylvania, alle 21 di martedì sera, ora locale. In Italia saranno le 3 di notte di mercoledì.abbraccia Joe Biden (fonte: Euronews)A ospitarlo sarà la ABC. A meno di due mesi dal voto del 5 novembre, ildisi rivela importantissimo. I due candidati infattisostanzialmente appaiati nei sondaggi.