Il Laurana-Baldi cambia | Campogiani dirigente

(Di martedì 10 settembre 2024) Alla vigilia del ritorno sui banchi, per il Liceoc’è una novità. Dall’1 settembre Carlaè il nuovoscolastico. Urbinate di adozione (è nata in provincia di Udine), ex alunna dello stesso liceo scientifico, si è laureata in lingue alla Carlo Bo e specializzata all’estero, per poi tornare in Italia e insegnare, avviando progetti di gemellaggi, stage lavorativi all’estero, corsi di lingue, certificazioni e scambi. Nel 2020 ottiene la presidenza dell’Istituto comprensivo Pascoli, che lascia quest’anno per la fusione con la Volponi. Al, sostituisce Claudia Guidi andata in pensione. Preside, è contenta del suo nuovo incarico? "Si, sono particolarmente felice e onorata di averlo ricevuto". Una destinazione cercata? "No, è arrivata per caso a seguito della inattesa fusione dei due Comprensivi di Urbino.